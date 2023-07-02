حيلة تجعل الأطفال أهدى وأشطر وتحميهم من الأمراض النفسية| دراسة تكشف التفاصيل

وجد فريق من علماء جامعتي وارويك وكامبريدج والمركز الصيني للبحوث فائدة جديدة لبدء القراءة من مرحلة الطفولة المبكرة تنعكس على صحة الصغار النفسية فى المستقبل والحاضر

ووفقا لموقع “ لينتا. رو” أن الأطفال الذين يبدأون فى ممارسة القراءة في سن مبكرة بشكل ترفيهي بعيد عن التعليم سيكون أداؤهم أفضل في الاختبارات المعرفية ويتمتعون بصحة نفسية أفضل في المستقبل.

وذكرت مجلة Psychological Medicine العلمية أن الدراسة أجريت على أكثر من 10 آلاف مراهق من الولايات المتحدة وجمعت بيانات المشتركين في الدراسة بما فيها التفاصيل الطبية واختبارات المعرفة وحالتهم النفسية وسلوكهم وكذلك نتائج فحص المخ والدماغ.

واتضح لهم أن مؤشرات الأطفال الذين بدأوا ممارسة القراءة كهواية في سن مبكرة أعلى في مستوى التعلم اللفظي والذاكرة والكلام و درجاتهم المدرسية أكبر

كان يتمتع الأطفال الذين بدأوا القراءة فى سن مبكرة بصحة نفسية جيدة وأقل عرضة للاكتئاب والتوتر ولايميلون للعدوانية والمشاكل وتركيزهم وانتباههم أفضل

كما أن الأطفال محبي القراءة يمضون وقت قليل في مشاهدة التلفزيون واستخدام الأجهزة الإلكترونية وينامون فترة أطول من أقرنائهم فى أغلب الأحيان

ووجدت الدراسة أن قراءة الأطفال للمنشورات الأدبية في سن مبكرة يزيد بعض الشيء من مساحة الدماغ الكلية بما فيها المناطق المسؤولة عن الوظائف المعرفية والصحة النفسية والسلوك والانتباه، وأن أفضل مدة للقراءة في الطفولة المبكرة هي 12 ساعة في الأسبوع.