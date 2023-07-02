الخارجية تعزي كينيا في ضحايا حادث السير المأساوي بغربي البلاد

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، اليوم /الأحد/ عن خالص التعازي إلى حكومة و شعب كينيا الشقيقين في ضحايا حادث سير طريق ناكورو-كيريشو المأسوى بغربي البلاد.

وعبر المتحدث - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

ولقى العشرات مصرعهم وأصيب آخرون بجروح في حادث مروري وقع في غرب كينيا، مساء أمس الأول الجمعة.

وكان 51 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون، في حادث مروري وقع في غرب كينيا مساء الجمعة، عندما اصطدمت شاحنة بمركبات أخرى وبمارة في طريق يشهد حركة كبيرة، حسبما أعلنت الشرطة الكينية.