نقابة الموسيقيين تكشف عن موقفها من أحمد سعد بعد أزمته في تونس

أعلن علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية،عن موقف النقابة من الفنان أحمد سعد بعد أزمته في تونس.

وقال علاء عامر، في تصريح لـ صدى البلد، إن نقابة المهن الموسيقية لم يأت لها شكوى رسمية من أي جهة تجاه الفنان أحمد سعد".

وتابع : "النقابة تتخذ موقفا تجاه أي فنان خارج البلاد في حالتين الأولى إذا تمت شكوى رسمية من الجهة المنظمة للنقابة، وثانيًا إذا قام الفنان بشيء غير لائق سواء على المسرح أو مع الجمهور.

وأوضح النجم أحمد سعد في بيان رسمي له عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"، أن الأزمة الأخيرة له في دولة تونس، حيث كان يحيي حفلاً غنائيًا في مدينة بنزرت، وكتب قائلاً: بسم الله الرحمن الرحيم، توضيح ما جري من أحداث في تونس.. كل الحب والاحترام لشعب تونس وجمهورها الكريم المضياف والذي علي أرضه نال عظماء وعمالقة الفن المصري كل الحب الترحاب.

وتابع: "لبينا دعوتنا الأولى لإقامة حفل في تونس رغم صعوبة تنسيق الوقت والمواعيد فضلنا نطير إلى تونس متشوقين لشعبها الراقي وبعد الحفلة وجدنا منظمة الحفل تطيح بمبادئ احترام الفنان واحترام القانون وأطاحت ببنود العقد المبرم بيننا وحاولت تشويهنا أمام الإعلام التونسي الحبيب".

وأضاف: محاولة إجبارنا رغم ضيق الوقت وبالمخالفة لبند صريح في التعاقد علي التعامل مع الإعلام، ورغم ذلك خرجت للإعلاميين لتوضيح الموقف احترامًا للإعلام والجمهور التونسي، وما كان منها إلا مقاطعتنا بشكل غير لائق محاولة تشويه صورة الفنان المصري أمام الإعلام التونسي.. لذلك اتخذنا كل الإجراءات القانونية اللازمة واثقا في النيابة والقضاء التونسي".

ونعتذر لجمهورنا الغالي وأقول للجمهور المصري الكبير أنها حالة فردية لشخصيات غير مهنية لا تمثل شعب تونس وإعلامها المحترم.



أحمد سعد في تونس:

أحدث النجم أحمد سعد ، أزمة في تونس وذلك علي خلفية حفله بمهرجان بنزرت.

وبدأت الأزمة بعدما خرج أحمد سعد من الحفل دون حضور المؤتمر الصحفى المتفق عليه مع أدارة المهرجان .

وقاطعت مقدمة الحفل أحمد سعد اثناء اجراءه لقاء صحفى ليرد عليها اسكتى انتى ممكن تسكتى".

ليقوم سعد ، بعد ذلك بمغادرة اللقاء الصحفي وسط هرج ومرج ومطالبة من الصحفيين بالاعتذار .