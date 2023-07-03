وظائف شاغرة بالبحث العلمي.. تعرف على تفاصيل التقديم

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن الوظائف التالية:
١- باحث أكاديمي في التجارة الدولية والتنمية المستدامة ، و من المهارات والشروط المطلوب توافرها في المرشح لوظيفة باحث أكاديمي في التجارة الدولية والتنمية المستدامة:
- الحصول علي درجة الدكتوراه أو الماجستير مع خبرة بحثية في تحليل التجارة وسياسات سلاسل الإمداد أو النمذجة الاقتصادية التطبيقية للتجارة.
- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
٢- باحث في النمذجة البيئية، ومن المهارات والشروط المطلوب توافرها في المرشح لوظيفة باحث في النمذجة البيئية:
- الحصول علي درجة الماجستير أو ما يعادلها في العلوم البيئية، النظام البيئي.
- خبرة في استخدام التحليلات الكمية وخاصة في سياق النمذجة البيئية أو تحليلات الاستشعار من بعد.
- معرفة بالبرمجة العلمية (R على سبيل المثال).
- إتقان مهارات التواصل وإتقان اللغة الإنجليزية.
لمزيد من المعلومات يمكنكم الدخول على هذا الرابط:
http://www.asrt.sci.eg/international-grants/iiasa-19/