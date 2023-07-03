وظائف شاغرة بالبحث العلمي.. تعرف على تفاصيل التقديم

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن الوظائف التالية:

١- باحث أكاديمي في التجارة الدولية والتنمية المستدامة ، و من المهارات والشروط المطلوب توافرها في المرشح لوظيفة باحث أكاديمي في التجارة الدولية والتنمية المستدامة:

- الحصول علي درجة الدكتوراه أو الماجستير مع خبرة بحثية في تحليل التجارة وسياسات سلاسل الإمداد أو النمذجة الاقتصادية التطبيقية للتجارة.

- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

٢- باحث في النمذجة البيئية، ومن المهارات والشروط المطلوب توافرها في المرشح لوظيفة باحث في النمذجة البيئية:

- الحصول علي درجة الماجستير أو ما يعادلها في العلوم البيئية، النظام البيئي.

- خبرة في استخدام التحليلات الكمية وخاصة في سياق النمذجة البيئية أو تحليلات الاستشعار من بعد.

- معرفة بالبرمجة العلمية (R على سبيل المثال).

- إتقان مهارات التواصل وإتقان اللغة الإنجليزية.

لمزيد من المعلومات يمكنكم الدخول على هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/international-grants/iiasa-19/