حياة كريمة: تطوير 1200 منشاة صحية في 20 محافظة

قال الدكتور محمود الديب مسئول مبادرة "حياة كريمة" بوزارة الصحة، إن المنظومة الصحية كانت تعاني كثيرًا خلال العقود الماضية، في ظل التكلفة الكبيرة لعملية التطوير، ولكن الوضع تغير كثيرًا بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمبادرات الرئاسية.



وقال محمود الديب، خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الدولة تتجه نحو مشروع التأمين الصحي الشامل، لتلقي جميع المواطنين الخدمة الطبية بشكل لائق، مضيفًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل حلم كبير، وهدف تعمل الدولة المصرية للوصول إليه بحلول 2023.

وواصل الدكتور محمود الديب مسئول مبادرة "حياة كريمة" بوزارة الصحة، أن :"كل المستشفات بمبادرة حياة كريمة نواة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أن إجمالى المشروعاعات الصحية بمبادرة حياة كريمة تتجاوز 1200 منشأة في 20 محافظة في المرحلة الحالية".

وذكر أن مبادرة حياة كريمة تعمل على تطوير 1115 وحدة مركز و 23 مستشفى، بجانب 368 نقطة إسعاف جار تطويرها على أعلى مستوى، مضيفًا:" ما يحدث اليوم من تطوير هو أحدث نسخة في كل شيء".