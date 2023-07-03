وائل رياض: الروح أبرز ما يميز هذا الجيل في المنتخب الأولمبي

أكد وائل رياض “شيتوس” ، مدرب المنتخب الأوليمبى، أن الجهاز الفني طالب اللاعبين بالفوز على غينيا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من بطولة إفريقيا لضمان الصعود للأولمبياد.

وواصل شيتوس في تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: لا نرغب فى تأجيل الصعود ولابد من حسمه في مباراة غينيا.

وتابع: المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ولم نقلق بعد التعادل مع النيجر في أول مباريات المنتخبين بالبطولة وكان لدينا ثقة بالتأهل للدور قبل النهائي رغم قوة منتخبات المجموعة.

وقال شيتوس : الروح الجماعية أبرز ما يميز الجيل الحالي من المنتخب الأولمبي وروجيرو ميكالي المدير الفنى للمنتخب هدفه تحقيق إنجاز مع المنتخب الأولمبي بالفوز بالاولمبياد مثلما حققه من قبل مع المنتخب البرازيلي.