ظلال نيتشه.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب (ظلال نيتشه)، تأليف: د. منال إسماعيل مرعي.

تعد فلسفة نيتشه واحدة من الفلسفات الجديرة بالاهتمام والدراسة بوصفها تجربة فكرية خاصة. أرادت فتح النوافذ المغلقة في إطار فهم جديد للحقيقة، وتطويع لغوي رمزي واستعاري لها، لتقديمها بوصفها حمّالة أوجه، ومن ثم تقديم رؤية تسعى إلى الخروج من قوقعة المألوف السائد والتقليدي.



يوضح هذا الكتاب الفلسفة النيتشوية في إطار قراءة المضمر واستنطاقه وتحليل المصرح عنه فيها. وكذلك المنطوق والمسكوت عنه، عبر تتبع ظلالها العربية والغربية.

كتاب (ظلال نيتشه)، تأليف: د. منال إسماعيل مرعي، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.