هل له علاج دائم.. استشاري تكشف كيفية الحماية من مرض الوردية

قالت الدكتورة إيمان سند، أستاذ الامراض الجلدية بجامعة بنها، إن الأشخاص الذين يعانون من إحمرار فى الخدين “الوردية” ليس فقط يكون فى أوقات التعرض للشمس لمدة بسيطة أو مع القليل من الخجل، ولكنهم يعانون من هذا الإحمرار الدائم، ويصاحبه هرش فى البشرة، وتميل إلى الجفاف، ويكون المريض لا يطيق أى نسبة هواء أو تعرض للشمس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه يكون من الصعوبة وضع حالة الوردية تحت السيطرة الكاملة، موضحة أن الوردية كان يعاني منها بعض المشاهير، مثل: الأميرة ديانا، وأحد رؤوساء أمريكا المشهورين، وعلى الرغم أنه مرض يبدو إلى حد ما بسيطا، ولكن من الصعب وضعه تحت السيطرة الكاملة.

وتابعت أن الوردية يعتبر مرض وراثي إلى حد ما، وإنما هو بالدرجة الأولي يكون نتيجة تحسس لأشعة الشمس، لافتة إلى أن أعراضه يتم وضعها تحت السيطرة بدرجة كبيرة جدا، ولكن من يعانون منه يجب عليهم غسل بشرتهم بغسولات بسيطة على البشرة، والماء الفاترة، مع تجنب وضع مستحضرات التجميل، واستخدام مواد معينة خاصة لعمل إنقباض للأوعية الدموية، من أجل تقليل درجة الإحمرار، وتناول مضادات حيوية.