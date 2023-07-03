مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية.. الخدمات المقدمة للرجال حسب السن

ُتعد مبادرة " 100 مليون صحة " من أهم التدخلات الصحية التي قدمتها الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان في السنوات القليلة الماضية. انطلقت المبادرة الام للقضاء على فيروس سي والكشف عن الامراض غير السارية في أكتوبر 2018 بالتزامن مع المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ، وتبعها العديد من مبادرات الصحة العامة التي هدفت إلى رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وتجنب عوامل الخطورة المسببة للامراض غير السارية. وأهمية الكشف المبكر، وكذلك المتابعة في حالة اكتشاف الإصابة بأحد الامراض لتجنب المضاعفات. وكذلك التوعية والحد من أسباب انتشار العدوى الامراض المعدية. وليس هذا فحسب، بل اشتملت مبادرة 100 مليون صحة على العديد من الخدمات التى تهدف إلى الحد من انتشار الامراض الوراثية للاطفال حديثي الوالدة وكذلك خدمات الدعم النفسي لبعض الفئات من المجتمع مثل المقبلين على الزواج وكبار السن.

مبادرة 100 يوم صحة :

هي نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة ، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل الى ١٠٠ يوم ، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة. مع التأكيد على استمرارية و جودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج. تهدف مبادرة 100 يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان. وتضافر الجهور بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء المقيمين على الاراضي المصرية.

الخدمات المقدمة للرجال حسب السن

من 18 سنه 35- سنة

مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (رئة –قولون -البروستاتا ) .

من 35 سنه - 65 سنة

• فحص و علاج أورام الرئة والقولون والبروستاتا

• مبادرة رئيس الجمهورية للكشف • مبادرة رئيس الجمهورية للكشف

المبكر وعلاج الأورام السرطانية (رئة - قولون -البروستاتا ) .

• مبادرة السيد رئيس الجمهورية



أكبر من 65 سنه

• مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية كبار السن .

•الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (رئة - قولون -البروستاتا ) .

• مبادرة السيد رئيس الجمهورية لفحص و علاج الامراض المزمنة لفحـص و علاج الامراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي . والكشف المبكر للاعتلال الكلوي .



الخدمات المقدمة للرجال



• فحص و علاج أورام الرئة والقولون و البروستاتا

• فحص و علاج الامراض الـمـزمنة و الكشف الـمـبـكر عن الاعتلال الـكـلـوي

• فحص و علاج الامراض المزمنة ، فحص النظر فحص الاسنان ،فحص القلب .

• فحص و علاج أورام الرئة والقولون و البروستاتا

• فحص و علاج الامراض الـمـزمنة و الكشف الـمـبـكر عن الاعتلال الـكـلـوي