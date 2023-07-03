نخطف الموبايل ونهرب.. اعترافات لصوص الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة والجيزة

أدلي المتهمان بسرقة هواتف المحمول من المواطنين في الشارع بمناطق القاهرة والجيزة باعترافات تفصيلية امام النيابة التي قررت حبسهم ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

وقال المتهمان "عاطلان عن العمل "، ان طريقتهما في سرقة الهواتف المحمولة تعتمد علي اسلوب التتبع للضحية ثم الخطف والهرب

وتابعا " نستخدم دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، في تتبع الضحية أثناء سيره في الشارع، وعندما ينشغل بالحديث في الهاتف نقوم بسرعه بالاقتراب منه وخطف الهاتف والهرب".

واضاف أن الدراجة البخارية التي نستهدمها في تتبع الضحايا تكون بدون لوحات معدنية، حتى لا يتم تتبعنا وكشف هويتنا.

واشارا الي انهم بعد نجاح عمليات السرقة كونا تشكيل عصابي بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة لسرقة هواتف المواطنين باسلوب الخطف والهرب.

وتمكنت مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القليوبية) حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية– ملك وقيادة أحدهما".. وبحوزتهما 4 هواتف محمولة "مجهولين المصدر".