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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطل مسلسل Game of Thrones يستقبل مولوده الثاني

كيت هارينجتون وزوجته
كيت هارينجتون وزوجته

استقبل كيت هارينجتون بطل مسلسل Game of Thrones طفله الثاني من زميلته بالعمل روز ليزلي، بعد حوالي عامين من إنجاب طفلهما الأول. 

وقال كيت هارينجتون إنه سعيد بولادة طفلته، بعدما أعلن في مارس الماضي حمل زوجته، التي تبلغ من العمر 36 عاما، وعبر عن انشغاله بمستقبل أطفاله طوال الوقت. 

تعرض الممثل البريطاني، كيت هارينجتون، الذي أدى دور "جون سنو" في مسلسل Game of Thrones لحالة نفسية سيئة عقب انتهاء العمل، وقضى بعض الوقت في منتج صحي لعلاج بعض المشكلات الشخصية التي واجهها خلال الفترة الماضية.

وذكرت بعض الصحف الأجنبية، آنذاك أن الممثل البريطاني الذي أدى دور جون سنو على مدار 8 مواسم في Game of Thrones يتلقى العلاج نتيجة الإجهاد النفسي الذي تعرض له، وإدمانه للكحول في ولاية كونيتيكت الأمريكية، قبل أسابيع من انتهاء عرض المسلسل إلى الأبد. 

ولكن كيت هارينجتون تمكن من التغلب على مشكلاته الشخصية خاصة مع مرور فترة جائحة كورونا التي قضاها مع أسرته، وأصبح تركيزه على تقديم المزيد من الأعمال الفنية والعناية بأطفاله وعائلته. 

وشارك كيت هارينجتون منذ عامين في بطولة فيلم Eternals مع مجموعة من زملائه من أبطال مسلسل صراع العروش، إلى جانب أنجلينا جولي،  وريتشارد مادن،  وسلمى حايك،  وكميل نانجياني،  ولورين ريدلوف،  وبريان تيري هنري،  وما دونغ سوك،  وليا ماكهيو،  وجيما تشان وغيرهم.

Game of Thrones Eternals كيت هارينجتون روز ليزلي جائحة كورونا

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