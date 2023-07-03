عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سايق والبنت قدامه .. القبض على صاحب فيديو موتوسيكل الجيزة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

رصدت الأجهزة الامنية منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد دراجة نارية وبرفقته إحدى الفتيات بالسماح لها بالجلوس أمامه فى وضع غير لائق حال قيادته للدراجة ، مما يعرض حياتهما والآخرين للخطر .

بالفحص تم تحديد الدراجة النارية محل الواقعة وتبين أنها كانت بحوزة أحد الأشخاص (ميكانيكى دراجات نارية- مقيم بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وكذا ضبط الدراجة النارية وبمواجهته أقر بأنه يعمل بورشة لصيانة وإصلاح الدراجات النارية وأنه كان يقود الدراجة المشار إليها وبصحبته إحدى صديقاته .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتطبيق قانون المرور ولائحته التنفيذية.

اجهزة الامن الأجهزة الامنية التواصل الإجتماعي فيس بوك الدراجة النارية دراجة نارية قانون المرور ميكانيكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة في الأهلي

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

35 ألف طن.. هيئة قناة السويس: نقدم خدمة إصلاح السفن باستخدام الحوض العائم

لا يمكن نسيانه.. أحمد موسى عن بيان 3 يوليو: يوم إنقاذ الوطن|فيديو

الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 190 جنديًا أوكرانيا بدونيتسك وزابوروجيا.. وإسقاط 14 مسيرة

الرئيس التركي: سنصل لـ 265 مليار دولار في التجارة الخارجية بنهاية العام

فنلندا تتخذ أولي الخطوات استعدادا لـ الحرب ضد روسيا

ظاهرتان جويتان تسيطران.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس حتى الأحد 9 يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوج عليها صديقتها.. أبرز صور الراحلة زيزي مصطفى وزوجها الفنان الشهير

بملابس جريئة.. ابنة إنجي علي تثير الجدل مع محمد صلاح

كيف فقدت المذيعة أميمة بدري النطق؟| القصة من البداية وآخر ظهور لها

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

فيديو

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

مستحملش فراق أمه.. كواليس وفاة أحمد قنديل بطل مسلسل الاختيار 2

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

اﻟﻤﺰﻳﺪ