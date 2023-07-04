استئناف محاكمة عناصر خلية الشروق الإرهابية.. اليوم

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 11 متهما، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق الثانية".

ويواجه المتهمون العديد من التهم، منها تولي المتهمين من الأول وحتى السادس، قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر، فيما وجه للمتهمين من السابع وحتي الحادي عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السابع ومن التاسع وحتي الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمين من التاسع وحتي الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.