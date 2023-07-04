محاكمة المتهم بقتل والده حرقا بطنطا.. اليوم

تواصل محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم محاكمة المتهم حمدي. س، لاتهامه بإشعال النيران في والده والتسبب في وفاته، إثر خلاف سابق بينهما على إدارة الكشك الخاص بالأسرة.

تفاصيل القضية

وتبين قيام المتهم بجريمته أثر خلاف سابق مع والده المجني عليه بشأن إدارة كشك محل الواقعة حيث بيت النية وعقد العزم على قتله واعد لذلك الغرض أداة معجلة للاشتعال زجاجة جازولين وتوجه الي المكان الذي ايقن فيه تواجده به وهو الكشك محل الواقعة وما ان ظفر به حتى اضرم النيران بالكشك والمجني عليه حال تواجده بداخله قاصدا من ذلك إزهاق روحه فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي اودت بحياته.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي انه في ذات الزمان والمكان اضرم النار عمدا بمكان معد للسكن الكشك والمملوك للمجني عليها شقيقته ن بأن قام بسكب مادة معجلة للاشتعال جازولين على واجهة الكشك وقام بإيصال مصدر حراري قداحة ونشب الحريق على النحو الثابت بتقرير الأدلة الجنائية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وبذلك يكون المتهم ارتكب الجناية والجنحة وفق قانون العقوبات.

ونجح رجال مباحث الغربية في ضبط المتهم الذي فر هاربا الي القاهرة وتم القاء القبض عليه وإحالته إلى جهات التحقيق التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وتم احالة القضية للمحاكمة الجنائية التي اصدرت قرارها المتقدم.