التعليم العالي تعلن عقد برنامج قادة الأطباء الشبان (YPL) في ألمانيا..تفاصيل التقديم

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية وهيئة الشراكة بين الأكاديميات عن فتح باب التقدم للمشاركة في برنامج قادة الأطباء الشبان (YPL) في نسخته الثالثة عشر المزمع عقده خلال الفترة من 13 وحتى 15 أكتوبر 2023 في برلين ألمانيا بالتزامن مع قمة الصحة العالمية (WHS) خلال الفترة من 15 وحتي 17 أكتوبر 2023 ببرلين ألمانيا .



وأوضح أنه تسعى IAP إلى مشاركة حوالي 20 من قادة الأطباء الشباب المتميزين، الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا أن لكل منظمة ترشيح طبيبين مؤهلين كحد أقصى دون سن الأربعين.

واكد انه ينقسم البرنامج السنوي لعام 2023 إلى ثلاثة أجزاء:

1- برنامج محدد لتطوير القيادة مع التركيز على تحليل نماذج القيادة

2- زيارة مختبرات البحث في برلين

3- مشاركة الفائزين بما في ذلك تقديم جلسة للمشاركة في قمة الصحة العالمية.

بينما لمزيد من المعلومات عن كيفية التقديم و التقييم من خلال هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/iap-2/