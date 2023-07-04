محاكمة عامل قتل زوجته بسبب خلافات بينهما.. غدا

تعقد محكمة جنايات القاهرة ، غدا جلساتها لمحاكمة عامل قتل زوجته بإشعال النار بها بسبب مشاجرة بينهما.

تبين من التحريات والتحقيقات أن يوم الواقعة ، نشبت مشادة كلامية بين المتهم وزوجته بسبب خلافات بينهما، قام على اثرها المتهم بإشعال النار في زوجته وحاول اسعافها ونقلها الى المستشفى، لكنها مكثت 3 أيام ثم توفت، حيث اعترف المتهم بارتكاب الواقعة وقال "ولعت فيها وكنت في ساعة شيطان".

تعود أحداث الواقعة عندما ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل تعدى على زوجته وأشعل النيران بها بمنطقة الوايلي نُقلت على إثرها مُتوفية للمستشفى.