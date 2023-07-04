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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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من 71 سنة.. المستشار هيثم عباس: قانون الوصاية على القصر يحتاج للنظر

المستشار هيثم عباس
المستشار هيثم عباس

قال المستشار هيثم عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، إن قانون الوصاية على القصر متواجد منذ عام 1952، أي منذ 71 عاما، وبالتالي فإن الظروف اختلفت وكل شيء اختلف عن الظروف الموجودة في الوقت الحالي، موضحا أن قانون الوصاية على القصر ينص على أن الوالد طالما هو على قيد الحياة هو المتصرف في أموال أولاده، وفي حالة وفاة الأب إذا كان قد وضع وصية ليكون هناك واصي على الأولاد يتم الأخذ بها إذا لم يكن هناك مانع قانوني لهذا الأمر.

وأضاف "عباس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن إن لم يكن هناك أي وصية من الأب قبل وفاته حول الواصي، يكون الجد للأب هو الواصي على القصر إذا كان على قيد الحياة، والوصية الخاصة بجد الأب تؤخذ بها بعد وفاته أيضا، ولكن يشترط أن يكون الوصية موثق بها بورقة رسمية موقعة من الأب أو الجد.

وتابع المستشار هيثم عباس، أن قانون الوصاية على القصر من الطبيعي أن يتم مناقشته من جديد، إذ أن القوانين يجب أن يعيد النظر فيها كل 10 سنوات، فما بال قانون موضوع منذ 71 عاما، "كل شيء تغير، الظروف والتوقيت والمتغيرات في الشارع المصري وغيره من الأمور".

هيثم عباس قانون الوصاية المستشار هيثم عباس تامر امين الشارع المصري اخر النهار

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