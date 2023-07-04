بسمة بوسيل برفقة أبنائها في الأهرامات.. شاهد

شاركت بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني، صورا جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت بسمة بوسيل، برفقة أبنائها في الأهرامات، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.



يذكر أن النجمة بسمة بوسيل، أهدت أغنية للفنانة ميرنا نور الدين، خلال حفل زفافها الذي أقيم مؤخرا في مدينة الشيخ زايد.



وكان الفنان تامر حسني تزوج من بسمة بوسيل في عام 2012، وفي يوم 4 مايو 2013 رزق بمولودته الأولى"تاليا".

وفي يوم 3 مايو 2015 رزق بمولودته الثانية "أمايا"، وفي يوم 22 أكتوبر 2018 رزق بمولوده الثالث "آدم".