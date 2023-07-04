عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسمة بوسيل برفقة أبنائها في الأهرامات.. شاهد

بسمة بوسيل برفقة
بسمة بوسيل برفقة أبنائها

شاركت بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني، صورا جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت بسمة بوسيل، برفقة أبنائها في الأهرامات، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.
 

يذكر أن النجمة بسمة بوسيل، أهدت أغنية للفنانة ميرنا نور الدين، خلال حفل زفافها الذي أقيم مؤخرا في مدينة الشيخ زايد.
 

وكان الفنان تامر حسني تزوج من بسمة بوسيل في عام 2012، وفي يوم 4 مايو 2013 رزق بمولودته الأولى"تاليا".

وفي يوم 3 مايو 2015 رزق بمولودته الثانية "أمايا"، وفي يوم 22 أكتوبر 2018 رزق بمولوده الثالث "آدم". 

2018 أهرامات الشيخ زايد الفنان تامر حسني بسمة بوسيل حفل زفاف رفقة ابنائها طليقه الفنان تامر حسني طليقة مولودته الاولى ميرنا نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

25 طفلا مصريا حاولوا الهجرة إلى إيطاليا.. والسلطات الليبية تتحرك

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

بيراميدز يوجه صدمة مدوية لـ الأهلي ..تفاصيل مثيرة

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

من الكواليس.. أول صفقات الأهلي هذا الموسم: "نجم سوبر"|فيديو

أسرار خناقة المايوهات بالساحل| ما السبب وكيف انتهت ؟

قبل لقاء الإسماعيلي.. بشرى سارة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

بنطلون شفاف.. دينا داش تطمئن الجمهور على حملها في الشهور الأخيرة

تعرف على عمر الفنان علاء عبد الخالق عند وفاته

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

صدمة لعشاق الأهلي والزمالك.. بيراميدز يكشف موقفه النهائي من رحيل توريه والكرتي

أحلام حذر النبي من تفسيرها حتى لا تتحقق.. فهل تعرفها؟

إيقاف طائرة لـ القبض على ملاكم بسبب تصرف متهور| ماذا فعل؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي حسم موقفه.. لماذا رفض الخطيب عودة السلطان مفسد الهجمات إلى القلعة الحمراء؟

أسرار خناقة المايوهات بالساحل| ما السبب وكيف انتهت ؟

بالأحمر النارى.. ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها

بفستان جريء.. ميرنا جميل تثير الجدل بإنوثتها

فيديو

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ