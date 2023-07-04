معاك من أول يوم| عبدالغفار: «100 يوم صحة» تستهدف 104 ملايين مصري

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة “100 يوم صحة” انطلقت تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يوم 25 يونيو 2023، ومستمرة لمدة 100 يوم، مشيرا إلى أن مبادرة “100 يوم صحة” تستهدف 104 ملايين مواطن مصري.

هدف مبادرة “100 يوم صحة” هو تكثيف كل ما تقدمه وزارة الصحة المصرية

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن هدف مبادرة “100 يوم صحة”، هو تكثيف كل ما تقدمه وزارة الصحة المصرية من خدمات صحية للمواطنين والمقيمين على الأراضي المصرية، تحت شعار "معاك من أول يوم".

مبادرة “100 يوم صحة” تحت شعار "معاك من أول يوم"

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن مبادرة “100 يوم صحة” تحت شعار "معاك من أول يوم" تبدأ من المبادرات الرئاسية التي تبدأ مع صحة الأم والجنين، ومروراً بالمراحل العمرية المختلفة حتى تصل إلى الكشف عن أمراض المسنين، ومصحوبة بمبادرات الرئيس السيسي لدعم الصحة النفسية وتوفير التوعية النفسية لكل المواطنين.