مصر تعلن ترشيح عمرو الحمامي سفيرا لدى تركيا

أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن مصر رشحت السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة.

وقال السفير أحمد أبوزيد، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن مصر وتركيا تُعلنان عن رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء بترشيح مصر للسفير عمرو الحمامي سفيراً في أنقرة، وترشيح تركيا للسفير صالح موتلو شن سفيراً بالقاهرة".

وأضاف أن ترفيع مستوى العلاقات الدبلوماسية يهدف إلى عودة العلاقات إلى طبيعتها تحقيقاً لمصلحة الشعبين الشقيقين".

وقالت وزارة الخارجية المصرية ، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "يأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسَي البلدين في هذا الصدد".

وأضافت الوزارة: "تهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي".

وكانت العلاقات المصرية- التركية شهدت مؤخرا تحسنا كبيرا وقام وزير الخارجية المصري سامح شكري بزيارة تركيا مرتين في أعقاب الزلزال المدمر، كما قام وزير خارجية تركيا السابق مولود تشاووش أوغلو بزيارة القاهرة في مارس الماضي.