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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تعلن تعيين صالح موتلو شن سفيرا لها في القاهرة

مصر وتركيا
مصر وتركيا

أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم، الثلاثاء، رفع تركيا ومصر مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء وموافقتهما على تبادل سفيرين.

وقالت الوزارة في بيان ، إن تركيا عينت صالح موتلو شن سفيرا لها في القاهرة، بينما عينت مصر بدورها عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة.

ووفقا لشبكة "تي أر تي" التركية، جاء في بيان وزارة الخارجية أن: "أنقرة والقاهرة تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى السفراء".

وأشار إلى أن "رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا يأتي تنفيذاً للقرار الذي اتخذه رئيسا البلدين".

وأضاف البيان أن: "الخطوة تهدف إلى إعادة العلاقات وتعكس الإرادة المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية بما يتماشى مع مصالح الشعبين المصري والتركي"

وقبل قليل، أعلن السفير دأحمد أبوزيد،المتحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن مصر رشحت السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة.

وكانت العلاقات المصرية- التركية شهدت مؤخرا تحسنا كبيرا وقام وزير الخارجية المصري سامح شكري بزيارة تركيا مرتين في أعقاب الزلزال المدمر، كما قام وزير خارجية تركيا السابق مولود تشاووش أوغلو بزيارة القاهرة في مارس الماضي.

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