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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط يرحب برفع العلاقات بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط بالتحسن الذى طرأ على العلاقات بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، والذي انعكس في ترفيع العلاقات بين البلدين ورفعها الى مستوى السفراء، وقيام كل جانب بترشيح سفير.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام إن أبو الغيط يرى في هذا القرار المشترك تطورا ايجابيا يسهم في تهدئة الأجواء في الإقليم وتعزيز التواصل الدبلوماسي كسبيل لحل المشكلات، مضيفاً أن العلاقات بين الدول العربية وجيرانهم في الإقليم يتعين أن تنهض على أساس من الاحترام المتبادل، وقواعد القانون الدولي، فضلا عن المصلحة المشتركة لشعوب المنطقة.

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية العلاقات بين مصر وتركيا جامعة الدول العربية جمهورية مصر العربية

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