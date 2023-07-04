ريم سامى تشارك في بطولة مسلسل "ماما غنيمة" والعرض 12 يوليو الجارى

تنتظر الفنانة ريم سامى عرض مسلسلها الجديد "ماما غنيمة" وهو أول عمل يعرض لها في الخليج، من إخراج عبد الرحمن السلمان، وقصة وسيناريو وحوار علياء الكاظمى.

تجسد ريم شخصية تدعى" لمياء" في أحداث المسلسل، وتتعرض لظروف مختلفة ومتنوعة في حياتها، خاصة أن لها شقيقتان من جنسيات مختلفة بحسب قصة العمل، المقرر عرضه على إحدى المنصات يوم 12 يوليو الجارى .

وتدور قصة مسلسل ماما غنيمة، في إطار تشويقي اجتماعي، حول الجدة غنيمة، التي تقوم بتجسيد دورها أسمهان، إذ يتوفى ابنها، ويترك لها 3 حفيدات، لكنها تجد صعوبة في التعامل معهن، كونها لم تكن تعرفهن من قبل، بالإضافة إلى أن كل حفيدة لها أم من بلد مختلف، واحدة كويتية وهي ليالي دهراب، والثانية مصرية وهي ريم سامي، والثالثة سعودية وهي في فؤاد، والعمل مكون من 8 حلقات.

يشار إلى أن ريم سامى شاركت في العديد من الأعمال الدرامية ومنها "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، ومسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان، وحققت ريم نجاحاً كبيراً بتلك الاعمال.