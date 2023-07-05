اقتصاد الإمارات| مبادرة جديدة من سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي .. تفاصيل

أطلق سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي (DICM) الذى يقام يومي 23 و 24 نوفمبرالمقبل في مركز مؤتمرات مدينة جميرا مبادرة جديدة تحمل اسم "Producers Connect" بهدف الجمع ما بين الجهات الفاعلة في المجال الإعلامي من مختلف أنحاء العالم حيث تم تصميم هذه المنصة لتعزيز سبل التواصل الهادف والفعال، وتعميق التعاون المشترك لمواكبة آخر التطورات في صناعة المحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، يعد سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي الذى يتوقع أن تستضيف فعالياته أكثر من 1000 اجتماع بين المتخصصين في صناعة الترفيه والمحتوى من أكثر من 50 دولة .. الحدث الأبرز الذي يجمع العاملين في صناعة المحتوى الإعلامي.

وتمثل المبادرة الجديدة منصة تستضيف المتخصصين في صناعة المحتوى الإعلامي، وتتيح المجال أمامهم للنقاش واستكشاف فرص العمل، حيث يمكنهم التواصل وتبادل الأفكار الإبداعية والتعاون لإنتاج محتوى مميز. كما تركز المبادرة على تمهيد الطريق لإقامة الشراكات بين المنتجين والمستثمرين ومنصات البث وتوفير بيئة لتبادل الأفكار ومشاركة المشاريع بهدف تجسيد مختلف الرؤى الإبداعية.

وقال المهندس أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لاندكس القابضة، ان المبادرة الجديدة تعزز الالتزام في تعميق التعاون والابتكار في صناعة المحتوى، من خلال توفير منصة مخصصة للمحترفين بهدف التواصل واستكشاف فرص الإنتاج المشترك، مضيفاً أنها ستعطي حافزاً أكبر لإقامة الشراكات التي من شأنها أن تحدث تحولاً بارزاً في الإنتاج الرائد للمحتوى.

وتتيح مبادرة "Producers Connect" العديد من الفرص أمام المنتجين من مختلف أنحاء العالم للارتقاء بالإنتاج المشترك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتمكن المشاركون من التواصل مباشرة مع صناع القرار ورواد الصناعة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تمويل للعديد من المشاريع، كما تهدف المبادرة إلى إنشاء علاقات طويلة الأمد بين المهتمين وتوفير أسس لإقامة شراكات مستقبلية تساهم في رسم مستقبل صناعة المحتوى.