أول تعليق من صالح موتلو سفير تركيا الجديد بالقاهرة

في أول تعليق له عقب تكليفه سفيرا لتركيا في مصر ، غرد صالح موتلو شين عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر .

وغرد صالح موتلو شين قائلا : ‏أود أن أعرب عن امتناني وشكري للثقة الدائم التي منحها لي فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير الخارجية. اسأل الله التوفيق

هو صالح موتلو شين؟

ولد صالح موتلو شين عام 1964 في مدينة إميرداج التركية، وأكمل تعليمه الابتدائي فيها، وبعد ذلك، انتقل مع عائلته إلى مدينة إسكيشهير وهناك أكمل دراسته الثانوية عام 1983.

مشواره الدبلوماسي

وبدأ مشوار صالح موتلو شين الدبلوماسي، والذي كان حافلاً بالعديد من الإنجازات بالمحطات الداخلية والخارجية، حيث عمل بوزارة الخارجية التركية نحو 30 عاما.

عمل صالح موتلو شين في منصب سكرتير ثالث في سفارة تركيا بكابول عام 1994، وسكرتير ثالث في التمثيل الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 1996 .

وشغل منصب كاتب ثالث في إدارة مراقبة الهجرة القنصلية في عام 2000، وكاتب ثان وكاتب رئيسي في سفارة تركيا بالرياض عام 2002.

والتحق بالسفارة التركية في وارسو وعمل فيها سكرتير أول ووكيل وزارة عام 2004، قبل أن يشغل منصب القنصل العام في مدينة جدة بين عامي 2008 و2012.