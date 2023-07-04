ختام دورة المقبلين على الزواج بإيبارشية أبو قرقاص

اختتمت إيبارشية أبو قرقاص دورة تدريبية جديدة للمقبلين على الزواج من أبناء وبنات الإيبارشية، التي شارك بها حوالي ١١٠ من أبناء وبنات الإيبارشية.

ومن المقرر أن تنظم الإيبارشية الدورة القادمة بداية من شهر اغسطس المقبل، ويُذكر أن شهادة إجتياز الدورة أصبحت من ضمن الأوراق المطلوبة لإتمام سر الزيجة.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني، قد استقبل أمس، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، ومعه الآباء القمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات، والقس أنطونيوس صبحي، والراهب القس بولس آڤا مينا، والراهب لعازر المحرقي، المسؤولين عن تطوير البرامج في الأسقفية.

ناقش قداسته معهم ترتيبات الخدمة في أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية خلال الفترة القادمة وشجع الدور التنموي الذي تقوم به الأسقفية في خدمة المجتمع والكنيسة.

وأعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصول قداسة البابا تواضروس الثاني إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أول أمس، قادمًا من مقره بمنطقة كنج مريوط في الإسكندرية، بعد تعافيه من التهاب العصب السابع الذي تعرض له قداسته منذ نحو شهر .

واستقبل الآباء المطارنة والأساقفة قداسة البابا تواضروس بحفاوة بالغة حيث كانوا في انتظار قداسته في الساحة الخارجية للمقر البابوي، وتوجهوا معًا إلى صالون الاستقبال الرئيسي بالمقر.

وتحدث قداسة البابا تواضروس عن الحالة المرضية التي تعرض لها، مشيرًا إلى أنها نتجت عن مجهود كبير قام به خلال رحلته الرعوية الأخيرة، والتي عاد قداسته بعدها ليبدأ مباشرةً جلسات المجمع المقدس، التي تخللتها لقاءات مكثفة مع أعضاء المجمع لعرض وبحث العديد من الموضوعات الرعوية.

وألمح إلى ضرورة توخي الحذر من التغيير المفاجئ في درجات الحرارة الناتج عن التواجد في أماكن مكيفة الهواء يليها التواجد في أماكن شديدة الحرارة وهو ما يسبب بعض الأضرار من بينها التهاب العصب السابع.

وأشار قداسته إلى أنه حرص على الالتزام بالبرنامج العلاجي بكل دقة مما ساهم في في سرعة تعافيه؛ ناصحًا مستقبليه بضرورة تنظيم الوقت والجهد بتوازن للقيام بالعمل الرعوي على أكمل وجه، مع تجنب التعرض لمتاعب صحية، والاهتمام بالمتابعة الطبية الدورية، لأن الصحة تعد وزنة أعطاها الله لنا لنحسن استثمارها.