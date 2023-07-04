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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس شعبة الدخان يكشف أسباب ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق

السجائر
السجائر

قال إبراهيم امبابي، رئيس شعبة الدخان، إن تأجيل إصدار التعديل الضريبي على أسعار السجائر هو السبب في الزيادات الكبرى في السجائر في الوقت الحالي، وبيعها في سوق سوداء، موضحا أن التعديل الضريبي سيكون الزيادة فيه من 2 لـ 3 جنيهات في العلبة كحد أقصى، بينما الزيادة في الوقت الحالي تصل لـ 20 جنيها أو أكثر.


وأضاف "امبابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن بطء إصدار التعديل الضريبي الخاص بأسعار السجائر، هو السبب في البلبلة التي حدثت في الشارع المصري بشأن أسعار السجائر، وبدأ البعض يستغل الأمر في بيع السجائر في السوق السوداء، ووصلت الزيادة في العلبة الواحدة إلى 20 جنيها، ويتعدى هذا الرقم أيضا.

وتابع رئيس شعبة الدخان، أن التعديل الضريبي متواجد في مجلس الوزراء منذ شهر مارس الماضي، وحتى الآن لا أحد يعلم سبب تأجيل إصدار التعديل الضريبي في الوقت الحالي، موضحا أنه يأمل في حل الأزمة لضبط أسعار السجائر في الشارع المصري بدلا من الأحداث الحالية غير المرضية للجميع.

الدخان رئيس شعبة الدخان ارتفاع أسعار أسعار السجائر الاسواق إبراهيم إمبابي السجائر

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