مستشهدة بالقرآن والانجيل.. دعوى لتخصيص عيد للأب.. وحجزها للحكم 9 يوليو

" عيد الأب هو يوم عالمي تحتفل فيه معظم الدول به إلا أنه لا يوجد في مصر أي اهتمام بهذا اليوم"، ملخص لـ دعوى قضائية أقامها مواطن لإلزام الدولة بتخصيص يوم للاحتفال بعيد الأب.

الدعوي التي نظرتها محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة التي قررت حجزها لجلسة يوم 9 يوليو المقبل للنطق بالحكم.. لاقت اهتماما كبيرا من وسائل الاعلام والسوشيال ميديا، خاصة وأن مقيمها اختصم فيها كل من رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر.

عيد الأب يوم عالمي

مقيم الدعوي ياسر محمد عبد الوهاب وشهرته ياسر التركي، أكد في دعواه "إن عيد الأب هو يوم عالمي تحتفل فيه معظم الدول بهذه المناسبة إلا أنه لا يوجد في مصر أي اهتمام بهذا اليوم على الرغم من أهميته على المستوى الاجتماعي للأسرة".

وأضاف ياسر التركي: "أطالب بتحديد يوم للاحتفال بعيد الأب منذ عام 2015 وطرقت كل الأبواب والجهات المعنية وعلى الرغم من القبول والتأييد من هذه الجهات، إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار بتحديد يوم لعيد الأب في مصر وهو ما دعاني لرفع هذه الدعوى".

وأشار إلى أنه ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: "وبالوالدين إحسانا"، كما ورد في الإنجيل المقدس: "أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض".