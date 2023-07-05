المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه للمتهم بالإتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى بالسجن المؤبد على صاحب محل مأكولات وبالسجن 15 عاما لاثنين من معاونيه وتغريم الاول مبلغ 2 مليون جنيه ومصادرة المضبوطات بتهمة ترويج المخدرات بمدينة بنها في محافظة القليوبية.

وقد وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات بمديرية امن القليوبية تفيد قيام صاحب محل شهير لبيع المأكولات في مدينة بنها بجلب كمية كبيرة من المخدرات لترويجها خلال عيد الاضحى المبارك بمساعدة اثنين من معاونيه.

تم عرض المعلومات على مدير امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة مدير مباحث القليوبية وبالتنسيق مع رئيس مكتب مكافحة المخدرات وتوصلت التحريات إلى أن المتهم قام بجلب كبيرة من الحشيش والاقراص المخدرة لترويجها خلال الاحتفال في عيد الاضحى في القليوبية وانه يستغل كونه يمتلك محل للماكولات شهير في بنها لتوزيع المخدرات كما توصلت التحريات إلى أن المتهم يعتزم ترويج كمية من الحشيش في الساحل الشمالى مستغلا زحام المصايف.

وبعد استصدار اذن من النيابة العامة توجهت قوة كبيرة من مباحث القليوبية وتم مداهمة المحل والقى القبض على المتهم ويدعى م س و واثنين من معاونية وبالتفتيش تم العثور على 8 كيلو حشيش مكتوب عليها ماركات عيد سعيد وعيد مبارك وصيف جميل وكمية كبيرة من الاقراص المخدرة والعقاقير المخلقة وضبط سيارتين فارهتين وطبنجة ومبالغ مالية كبيرة وقدرت قيمة المخدرات بنحو 3 ملايين جنيه.