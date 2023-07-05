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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تباين كبير في أداء أسعار النفط العالمية

تباين كبير في أداء
تباين كبير في أداء أسعار النفط العالمية

تباين أداء أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط مخاوف بشأن المعروض بعد أن أعلنت روسيا عن خفض طوعي في صادرات الخام فيما قررت السعودية تمديد خفض طوعي في الإنتاج.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.59% إلى 70.90 دولار للبرميل.

وجاء ذلك خلافا للخام العالمي مزيج "برنت" الذي انخفض بنسبة 0.55% إلى 75.83 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرج".

وهذا الأسبوع، أعلنت روسيا أنها ستخفض بشكل طوعي صادراتها النفطية في أغسطس 2023 بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وتزامن ذلك مع إعلان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده.

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