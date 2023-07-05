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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة: تقديم 3 ملايين و694 ألف خدمة عبر حملة «100 يوم صحة»

صدى البلد

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل والطبية، وعيادات تنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، وحملات التوعية التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين، خلال عملها، أمس الثلاثاء 4 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا للتقرير، فإن إجمالي الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاقها يوم 25 يونيو الماضي وحتى أمس الثلاثاء 4 يوليو، بلغت 3 ملايين و694 ألفا و40 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن إجمالي الخدمات التي قدمتها الحملة أمس فقط، بلغت 399 ألفا و152 خدمة، بينها 10 آلاف 683 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 30 ألفًا و755 زيارة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، أمس لـ6 آلاف و674 طفلا، فيما قدمت 32 ألفًا و357 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت أمس، 3 آلاف و733 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و9 آلاف و236 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 2348 مواطنا ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، إلى جانب علاج 22 ألفا و778 بقرارات علاج على نفقة الدولة.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 11 ألف و802 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، أمس بلغ 9 آلاف و564 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 96 ألفا، و815 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 62 ألفا، و316 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، أمس، 100 ألف و91 طفلا.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 33 ألفًا و540 مواطنا من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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