بسبب "الاستعراض".. إبراهيما نداي نجم الزمالك يعتذر للاعبي المقاولون

اعتذر إبراهيما نداي لاعب الزمالك، للاعبي المقاولون العرب بعد الاستعراض الذي قام به في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس، الثلاثاء، في ربع نهائي كأس مصر، وانتهت بفوز الأبيض 6-1.

وكتب نداى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام": "مرحبًا بكل مشجعى الكرة المصرية، أنا آسف على الاستعراض الذى كنت أقوم بها خلال مباراة المقاولون العرب".

وتابع: "لم أكن أعلم أن الاستعراض ممنوع فى مصر، أو أنها إشارة بعدم الاحترام، لأننا فى أفريقيا نفعل ذلك من أجل المتعة فقط، وأنا آسف جدًا لجميع اللاعبين بـ المقاولون العرب".

كان فريق الزمالك قد استأنف تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء فيوتشر المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وصعد الزمالك لنصف نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 6-1،في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في دور ربع النهائي.

وضرب الزمالك موعدا مع بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.