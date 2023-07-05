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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

أشاد بتعامل مصر معها.. رئيس البرلمان العربي يدعو الأطراف السودانية لإنهاء الأزمة

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن المرصد العربي لحقوق الإنسان يتابع الوضع في جمهورية السودان وسط استمرار أعمال العنف، داعيا جميع الأطراف السودانية إلى التوافق والعمل على إنهاء الأزمة الراهنة في أسرع وقت ممكن بما يضمن وحدة الجيش والصف السوداني.

وثمن العسومي في هذا الصدد المساعدات الإنسانية التي قدمتها الدول العربية لإغاثة الشعب السوداني وسرعة تقديم الدعم له، خاصة الدور الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع الأزمة، واستيعابها للأعداد المتزايدة الوافدة من اللاجئين السودانيين والعرب عبر حدودها وتيسير دخولهم إلى أراضيها وتلبية احتياجاتهم الإنسانية.
 

وأشاد العسومي باستضافة المملكة العربية السعودية مباحثات أولية في مدينة جدة جاءت نتاج تكاتف دولي وجهود حثيثة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة مع دول المجموعة الرباعية، والشركاء من الآلية الثلاثية.

جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي خلال ترؤسه الاجتماع التاسع لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، الذي عقد اليوم الأربعاء، لمناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة على رأسها خطة عمل المرصد لتبني العقد العربي لحقوق الإنسان 2023-2033، وإطلاق المؤشر العربي لحقوق الإنسان، والتحضيرات الخاصة بتنظيم المؤتمر السنوي الأول لحقوق الإنسان في العالم العربي والذي سيتم تنظيمه بالتعاون والشراكة مع مجلس النواب بجمهورية مصر العربية وسيعقد المؤتمر على هامش الاحتفالات الأممية بمرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 

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