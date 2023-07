تبدأ من 350 جنيه.. أسعار تذاكر حفل كايروكى فى المنارة آرينا

يحيى فريق كايروكى حفليين متتاليين يوم 27 ,29 يوليو الجارى بالمنارة آرينا.

ومن المقرر أن يقدم فريق كايروكى لأول مرة فى مصر ألبومه الأخير “روما"وتم طرح التذاكر بسعر 350 و650 جنيه.

وفي مفاجأة للجمهور، شارك فريق كايروكي في حفل ساوند كلاش مع فريق شارموفرز وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

أخر حفلات كاريوكي

وكان فريق كاريوكي قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضخما ببرلين ضمن جولتهم العالمية احتفالا بإطلاق ألبومها الغنائي الجديد “روما”.

وكان قد حل أبطال مسلسل “ريفو” ضيوفا على برنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

وكشف الفنان أمير عيد عن الشبه بين فريق كايروكي وريڤو مؤكدا أن قصة كايروكى أصعب.

وقال أمير عيد :" كل الباند قصتهم فيها تشابهات كثيرة مجموعة من الفنانين يجتمعوا ويعيشوا حياتهم في الابتكار والابداع".



وأضاف ؛"قضيت وقت مع فرقتي أكثر ما قضيت وقت مع أهلي وكنت سعيد إني قضيت الوقت مع ريفو لكن قصتنا كانت أصعب في حاجات كـ كايروكي".

وأوضح :"قابلنا صعوبات أن وقت ما طلعنا مكنش فيه سوشيال ميديا وكان لازم ناخد قرار في حياتنا وكنا بنغني في الكافيهات وكنا بنعمل حفلات فيها ترابيزة واحدة بتسمعنا".

وقدم أمير عيد 10 أغاني جديدة ضمن أحداث مسلسل “ريڤو” وهي: الكلبه لاسي -احنا انهارده ایه- ياما سوا -everybody loves my baby -house of the rising sun -يا بنت الناس -علي باب السيما -الوقت فات -حکمه الأیام -انا نجم“.

وتدور أحداث الحلقات حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات، اسمها "ريفو"، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها، لكن بمرور الزمن، تبدلت أحوال وحياة أعضاء هذه الفرقة. عدد الحلقات مسلسل "ريفو" من المسلسلات القصيرة حيث يتكون من 10 حلقات.