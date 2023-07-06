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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 15 شخصا في انقلاب ربع نقل بملوي جنوب المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب 15 شخصا إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي جنوب المنيا تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة ملوي واسفر الحادث عن مصابين.

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 15 شخص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

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وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري، وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.

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