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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يارب.. رامي جمال ينشر صورة جديدة على إنستجرام

رامي جمال
رامي جمال

شارك الفنان رامي جمال، جمهوره صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر رامي جمال بصورة صباحية من داخل سيارته وهو يعلق علي الصورة "يارب".

رامي جمال يتحدث عن المطرب أحمد سالم

 

 أكد النجم "رامي جمال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، من تقديمالإعلامية قصواء الخلالي: "انا محاط بمجموعة مبدعين كلهم يحبون الفن وأنا محظوظ بهم.

 

 وعن تعاونه مع المطرب أحمد سالم الشهير بالمطرب النقاش، موضحًا: "لم أتعاون معه حتى يُقال لي شكرا، صوته جميلورائع، وبالتالي كان حرام إني يبقى عندي فرصة أخليه يشوف النور ومعملهاش، انا مش مستني شكرا من أحمد ولابعمل show، كل حاجة حلوة بنعملها في حياتنا مستني ردها من ربنا". 

 

أغاني رامي جمال الجديدة

وتابع الفنان رامي جمال: "في هذه الفترة لن أطرح أغاني إلا الأغنية الوطنية، وكان أغنية سعد لمجرد وإليسا آخر مالحنته، وأركز في بعض الأغاني الخاصة بها وسأطرحها بطريقة single، كما ستشهد الفترة المقبلة أيضا دويتوهاتكثيرة".

 

قال الفنان رامي جمال  إنه سيقوم بطرح أغنية بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر قائلا: " الشعب المصري معروف بحسهالوطني وأهم حاجة إن الفنان يتعامل مع الفن بحب مش مجرد بيشتغل، عشان يمتع نفسه قبل ما يمتع الناس".

الشعب المصري الفنان رامي جمال المطرب أحمد سالم برنامج في المساء مع قصواء المطرب النقاش حظوظ لإعلامية قصواء الخلالي

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