المتحدث باسم الكرملين ينتقد زيارة زيلينسكي لبلغاريا

انتقد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف ،اليوم الخميس، زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى بلغاريا، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، معتبراً أن زيلينسكي يحاول جر دول أخرى إلى الصراع بين كييف وموسكو.

وقال المتحدث دميتري بيسكوف إن "نظام كييف يفعل كل ما هو ممكن لجر أكبر عدد ممكن من الدول إلى الصراع بشكل شبه مباشر" مضيفاً "غرقت دول عديدة بالفعل في هذا النزاع، بشكل مباشر أو غير مباشر، وسيُناقش هذا الموضوع مع البلغار".

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيليسنكي ، في وقت سابق من اليوم، وصوله عاصمة بلغاريا صوفيا لعقد محادثات مع رئيس البلاد ورئيس الوزراء بشأن قضايا تتعلق بالأمن وقمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقرر عقدها الأسبوع القادم.

وكتب “زيلينسكي”، على قناته الرسمية عبر تطبيق تيليجرام، أنه سيتم عقد محادثات بشأن الدعم الدفاعي والتكامل الأوروبي-الأطلسي لأوكرانيا، وقمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" والضمانات الأمنية وتنفيذ صيغة السلام لإنهاء حرب روسيا على أوكرانيا.