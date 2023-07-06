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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النفط يصعد لأعلى مستوياته في أسبوعين قبيل صدور بيانات أمريكية هامة

النفط يصعد لأعلى
النفط يصعد لأعلى مستوياته في أسبوعين قبيل صدور بيانات أمريكي

شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات يوم الخميس، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق العالمية صدور بيانات سوق العمل الأمريكي والقطاع الخدمي بالولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم وبعد صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس.

النفط الآن
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.51% إلى 76.94 دولارا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لعقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 72.06 دولارا للبرميل.


أبرز العوامل التي أثرت على تحركات النفط
ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط غياب البيانات السلبية حتى الآن وتوجه أنظار المستثمرين نحو احتمالية شح المعروض من النفط الخام في السوق العالمية، باليوم الثاني من اجتماع أوبك + وإعلان بعض الدول الأعضاء عن تخفيضات طوعية بالإنتاج واستمرار النقاشات مع الدول غير الأعضاء بالمنظمة.

وكانت كل من المملكة العربية السعودية وروسيا قد أعلنتا هذا الأسبوع التخفيض الطوعي لإنتاج النفط لديهما أدنى المستويات المحددة من قبل أوبك + خلال شهر أغسطس المقبل أيضا، وزادت روسيا حجم تخفيضاتها السابقة بواقع نصف مليون برميل يوميا، في حين قررت السعودية استمرار العمل لقرار خفض الإنتاج بمليون برميل يوميا، والذي كانت قد أعلنته سابقا لإنتاج شهر يوليو أيضا.

وأدى هذا إلى تعزيز المخاوف بشأن شح حجم المعروض من خام النفط بالسوق العالمية، في الوقت الذي اضمت فيه الجزائر أيضا إلى سلسلة قرارات التخفيضات بعدما أعلنت عن خفض إنتاج أغسطس بواقع 20 ألف برميل يوميا.

ومع ذلك، فقد أدت بعض العوامل للحد من صعود النفط على إثر تلك القرارات، حيث أعلنت ليبيا – أحد كبار المصدرين بالمنظمة سابقا – بأنها تعتزم رفع إنتاجها من النفط بواقع مليوني برميل يوميا، وهو ما وضع حدا للدعم الذي قدمته قرارات السعودية وروسيا للأسعار.

هذا كما صرح وزير النفط الكويتي أمس بأن بلاده تأمل في رفع إنتاجها من النفط إلى 3.2 مليون برميل يوميا عندما تزيد الطاقة الإنتاجية لديها قبل نهاية 2024، وإن كان قد أكد على إلتزام الكويت بقرارات أوبك +.

كما ظلت مخاوف تباطؤ النشاط الاقتصادي والركود المحتمل لأكبر الاقتصادات العالمية استهلاكا لخام النفط تلقي بظلالها على معنويات المستثمرين بسوق النفط ، وتثبط من صعود الأسعار بالشكل المتوقع، ولكن ترقب بيانات سوق العمل الأمريكية قدم بعض الدعم للأسعار رغم مخاوف النفط.

وجاء هذا بعدما أدى الانخفاض الأكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي إلى تقديم بعض الدعم لأسعار النفط اليوم.

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