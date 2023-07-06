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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير النفط العراقي ونظيره الأذربيجاني يبحثان سبل التعاون المشترك بين البلدين

صدى البلد

بحث وزير النفط  العراقي حيان عبد الغني ونظيره الاذربيجاني بارفيز شاهبازوف، اليوم الخميس، تطوير العلاقات والتعاون المشترك.

وقالت الوزارة أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني التقى في العاصمة النمساوية فيينا، وزير الطاقة الاذربيجاني بارفيز شاهبازوف، مضيفة أنه تم خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في جميع المجالات وخصوصاً قطاع النفط والطاقة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء العراق "واع".

وأكد عبد الغني، وفقاً للبيان، أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على تطوير العلاقات والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

كما أشاد عبد الغني بالعلاقات التاريخية بين الشعبين الصديقين، وحرصهما على تطويرها الى آفاق أوسع ومشاريع  تخدم المصالح المشتركة.

العلاقات الثنائية العاصمة النمساوية فيينا العاصمة النمساوية العلاقات التاريخية المشترك بين البلدين المصالح المشتركة

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