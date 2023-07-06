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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة تفتتح مكتب توثيق للشهر العقاري بنادي الرواد بالعاشر من رمضان

صدى البلد

 

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن افتتاح مكتب توثيق للشهر العقاري بنادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان، يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي بمختلف مؤسسات الدولة، وبناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووزارة العدل بقيادة المستشار عمر مروان.

ومن جهته، أكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعميم الميكنة في التعاملات، وتوفير جميع الخدمات داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية في كافة أنحاء الجمهورية، ترسيخاً لمجهودات الوزارة نحو تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية وتوفير كافة الخدمات داخل الأندية الرياضية، وفي إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالتعاون المشترك والتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة، لتسهيل وتقديم الخدمات المتعددة للمواطنين في مختلف القطاعات، داخل الهيئات الشبابية والرياضية التابعة لها.

ومن جانبه، ثمن "صبحي" التعاون بين وزارة العدل ووزارة الشباب والرياضة في إنشاء فروع جديدة للتوثيق داخل الهيئات الشبابية والرياضية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في توثيق ‏محرراتهم الرسمية، لاسيما في ظل خطه الدولة المتكاملة للتحول الرقمي وميكنة تقديم ‏الخدمات وتحقيق الشفافية والنزاهة وسرعة إنجاز معاملاتهم، مما يساعد في النهوض بالموارد الذاتية لمراكز الشباب المختلفة، إضافة إلى تطوير الخدمات بها.


حضر الافتتاح الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والمستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، يرافقهم المستشار أسامه شمردل رئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، والنائب عبد الله الرماح والنائبة هند حازم أعضاء مجلس النواب، والنائب الدكتور أحمد شاهين عضو مجلس الشيوخ.


يقدم مكتب الشهر العقاري الجديد العديد من الخدمات المختلفة، منها توثيق العقود والتوكيلات، والعقارات، بنظام الحجز المسبق، لخدمة أعضاء الجمعية العمومية بالنادي وقادرون باختلاف، وأهالي مدينة العاشر من رمضان.

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