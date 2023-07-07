المحمودي: حديثي مع ميسي في باريس أثبت عشقه للأرجنتين

كشف ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني عن الجائزة الأغلى بالنسبة له من بين جوائز الكرة الذهبية التي حصل عليها خلال مسيرته الكروية التي امتدت لحوالي 20 عاماً.



واستطاع ميسي التتويج بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من فرانس فوتبول في 7 مناسبات، بدأها بـ 4 مراتٍ على التوالي بدايةً من عام 2009 حتى 2012، وبعد غياب 3 سنوات عاد للفوز بها في 2015، ثم انقطع لأربع سنوات قبل العودة للتتويج بها في 2019 ومن ثم 2021.



وذكر محمد المحمودي مقدم برنامج "هاف تايم" عبر راديو أون سبورت إف إم أنه خلال حديثه مع ميسي خلال حفل بالون دوربباريسفي 2021 أكد له أن هذه الجائزة هي الأغلى لأنها أتت بعد تتويجه مع الأرجنتين بكوبا أمريكا قد يحدث هذا الأمر في هذا العام أيضاً في حفل بالون دور في أكتوبر القادم إن فاز ميسي بالجائزة.



وأضاف: "الإنجاز مع منتخب البلد لا يقارن بأي إنجاز آخر , ولهذا فرحة ميسي كانت لا توصف وهكذا الأمر بالنسبة لكل اللاعبين الكبار على مستوى العالم".



يذكر أن بطولة كوبا أمريكا كانت الأغلى في تاريخ ميسي على الإطلاق مع الأرجنتين حيث لم يتوج بأية بطولة أخرى حتى جاء مونديال قطر 2022 وحقق البرغوث حلمه الذي غاب طويلاً وتوج بطلاً للعالم للمرة الأولى.