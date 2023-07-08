ميكونوس| حكاية جزيرة جمعت صلاح ولاعبي الكرة والفنانين بالصدفة.. ما سرها ؟

يستأنف الجميع خلال تلك الفترة العطلات الصيفية، وأتجه عدد من نجوم المجتمع إلى مكان وحد وهو جزيرة ميكونوس باليونان، حيث نشر نجوم الرياضة والمجتمع والأعلام عدد من الصور أثناء عطلتهم هناك.

جزيرة ميكونوس

أين تقع جزيرة ميكونوس؟

جزيرة ميكونوس، تقع ضمن بحر إيجة، في جنوب وسط اليونان، وتشكل جزءًا من أرخبيل الكيكلادس، وتحيط بها جزر تينوس، ناكسوس، باروس، وَ سيروس.

و بلدة ميكونوس هي البلدة الرئيسة في الجزيرة، وتقع على الساحل الغربي، وتبلغ مساحة الجزيرة كاملة حوالي 105 كم2، ويبلغ ارتفاع أعلى نقطة فيها (372) م.

حفل محمد رمضان بجزيرة ميكونوس

ومنذ أيام قليلة شهدت الجزيرة أيضا حفلا للممثل محمد رمضان، حضره رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، المعتاد ظهوره فى تلك الجزيرة التى يعتبرها المشاهير جنة سرية نظرا لحالة الخصوصية والهدوء الذى تتمتع به.

أهم الشخصيات التي ظهرت على الجزيرة؟

من أهم الشخصيات العربية والعالمية التي ظهرت على جزيرة ميكونوس اليونانية لقضاء إجازة الصيف، محمد صلاح مع المطرب أحمد سعد، واللاعب أحمد حسن كوكا، لاعب فريق آلانيا سبور التركي.

وظهر نجم هوليوود العالمي، جورج كلوني، الأسبوع الماضي، في جزيرة ميكونوس اليونانية، والتي تعتبر من أفضل المعالم السياحية، وذلك لقضاء إجازة صيفية.

جزيرة ميكونوس

معالم السياحة بجزيرة ميكونوس اليونانية

طواحين كاتو ميللي، تعتبر احدى اهم رموز السياحة هناك وهي عبارة عن سبعة طواحين هوائية استخدمت قديماً في طحن الحبوب وتقع بالقرب من الميناء، يعود تاريخ بناء هذه الطواحين الى القرن السادس عشر.

تضم جزيرة ميكونوس اليونانية العديد من الشواطئ الرائعة وهي شواطئ نظيفة تتميز برمالها الذهبية وتتوفر فيها الكثير من الانشطة الترفيهية والرياضية لمحبي الرياضات المائية.

جزيرة ميكونوس اليونانية هي مكان رائع للتسوق إضافة الى كونها تذخر بالأماكن السياحية، فهي تضم اكثر من 170 محل تجارياً للأزياء وحوالي 90 محلاً للمجوهرات بالإضافة الى محلات الهدايا التذكارية ومحلات السوبر ماركت وغيرها الكثير، حيث أنك ستجد في كل زاوية وشارع من شوارع جزيرة ميكانوس العديد من المتاجر المميزة.

تحوي جزيرة ميكونوس على العديد من المتاحف المميزة من بينها المتحف الفلكلوري ومتحف بحر ايجة الى جانب متحف ميكونوس الأركيولوجي للآثار وهو أهمها حيث تعرض فيه الكثير من القطع الأثرية النادرة كالجرر الفخارية والأدوات الخزفية وغيرها.