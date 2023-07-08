بشرى لأصحاب أجهزة بكسل.. جوجل تطلق تحديث أندرويد 13

كشفت شركة جوجل الأمريكية عن طرحها رسمياً تحديث أندرويد 13 لهواتف وأجهزة وساعات بكسل، ومن المتوقع إصدار أندرويد 14 قبل نهاية العام.

كيف تحمل تحديث أندرويد 13 ؟

اذهب إلى الإعدادات من على الهاتف، ثم النظام واختر تحديث النظام، وأخيراً من تواجد تحديث، وسيقوم بتحميل وتثبيت نفسه تلقائياً بشرط شحن الهاتف أكثر من 50%.

يذكر أن التحديث الخاص بمعالجة الثغرات فى أندرويد 13 سيكون متاحاً فى يوليو لجهازي Pixel Tablet و Pixel Watch، والذى يعالج 26 مشكلة أمنية منها البطارية والشحن، واستخدام البطارية، بحجم 23.27 ميجابايت.

كذلك مشكلة ظهور نص إشعار شاشة القفل خلف عناصر واجهة المستخدم، وهو ما يسبب إزعاجاً للمستخدمين.