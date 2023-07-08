عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بشرى لأصحاب أجهزة بكسل.. جوجل تطلق تحديث أندرويد 13

بشري لأصحاب أجهزة
بشري لأصحاب أجهزة بكسل.. جوجل تطلق تحديث أندرويد 13

كشفت شركة جوجل الأمريكية عن طرحها رسمياً تحديث أندرويد 13 لهواتف وأجهزة وساعات بكسل، ومن المتوقع إصدار أندرويد 14 قبل نهاية العام.

كيف تحمل تحديث أندرويد 13 ؟
اذهب إلى الإعدادات من على الهاتف، ثم النظام واختر تحديث النظام، وأخيراً من تواجد تحديث، وسيقوم بتحميل وتثبيت نفسه تلقائياً بشرط شحن الهاتف أكثر من 50%.

يذكر أن التحديث الخاص بمعالجة الثغرات فى أندرويد 13 سيكون متاحاً فى يوليو لجهازي Pixel Tablet و Pixel Watch، والذى يعالج 26 مشكلة أمنية منها البطارية والشحن، واستخدام البطارية، بحجم 23.27 ميجابايت.

كذلك مشكلة ظهور نص إشعار شاشة القفل خلف عناصر واجهة المستخدم، وهو ما يسبب إزعاجاً للمستخدمين.

جوجل أندرويد بكسل أندرويد 14 أندرويد 13

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الرسمية| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8 يوليو 2023

هل محمد صلاح أهلاوي؟| تريزيجيه يفجر مفاجأة عن “الفرعون”.. مباراة الوداد كشفت المستور

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

رغم التكتم الشديد| قصة مصرع ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان بعد دهسها في الساحل.. تفاصيل

يعاني من مشكلة واحدة.. عمرو أديب يكشف تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام

الصفقة باظت .. أم صلال القطري يصدم نجم الأهلي

الدعاء المستجاب لقضاء الحاجة بسرعة البرق .. أدركه بـ 8 كلمات

موضوعات متعلقة

أقوي جوال رائد.. سعر Iphone 14 Pro Max في الإمارات

الأفضل فى فئته.. سعر Iphone 14 فى السعودية

أخبار التكنولوجيا.. تحد بين زوكربيرج وإيلون ماسك بسبب ثريدز.. تويتر تهدد بمقاضاة شركة ميتا بعد إطلاقها المنصة الجديدة

حرب تويتر وثريدز.. تغريدة من حساب مزيف لـ إيلون ماسك تشعل التحدي

أخبار التكنولوجيا|أرخص هاتف أوبو في مصر .. اعرف مواصفاته وسعره.. لعشاق الجيمنج.. ZTE تطلق أول تابلت للألعاب مزود بـ نظام تبريد

أقوى آيفون.. سعر Iphone 14 Pro Max فى الكويت

أسعار Iphone 13 Pro فى الإمارات

أسعار جوال Iphone 12 Pro Max فى السعوية

ترشيحاتنا

تحاول السيطرة على الضفة الغربية.. مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل فشلت في جنين.. ومقاومة الاحتلال مكفولة بالقانون الدولي

حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها .. دار الإفتاء تجيب

المكلف باغتيال عادل إمام يخرج عن صمته ويكشف التفاصيل بعد سنوات |فيديو

روسيا تقدم مقترحًا منافسًا لأفكار تدعمها أمريكا حول مساعدات سوريا

ننتظر اكتمال الفرحة.. رئيس اتحاد الكرة يوجه رسالة للمنتخب الأوليمبي

بعد خسارة 700 جنيه.. الذهب يتجه للهبوط وهذه أسعار اليوم السبت 8-7-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 علامات غير شهيرة تدل على تدهور صحة الكلى

بعد فقدان وزنها الملحوظ.. إطلالات بسنت شوقى تثير الجدل

ماذا يحدث للحامل عند تناول الأناناس في الشهر التاسع؟.. فوائد غير متوقعة

زعنفة قرش مزيفة تثير مخاوف رحلة مدرسية ببريطانيا .. اعرف التفاصيل

فيديو

سمكة قرش تهاجم 10 أشخاص في فلوريدا.. ماذا حدث؟

الحجز على ممتلكات كهربا والتهديد بإيقافه.. إيه الحكاية| فيديو

الجو هيقلب ودرجات الحرارة هتوصل لـ 40.. تحذير من حالة الطقس| فيديو

زرت عيادة الطبيب النفسي وأنا مش مغرور.. تصريحات مفاجأة وجريئة لـ عمرو مصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ