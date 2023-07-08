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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إزاى تجرب ألعاب أندرويد قبل تحميلها

ازاى تجرب ألعاب أندرويد
ازاى تجرب ألعاب أندرويد قبل تحميلها

يعاني أحياناً محبي ألعاب الهواتف الذكية من مشكلة تحميلها خاصةً لو بمساحات ضخمة، ومن ثم يتبين أنها ليست بالأمنيات التى شاهدوها فى إعلاناتها، لذلك أتاحت جوجل الأمريكية ميزة تجربة العاب قبل تحميلها منذ أكثر من عامين تقريباً من خلال خيار "جرب الآن".

كيف تجرب اللعبة قبل تحميلها ؟

1- ابحث عن اللعبة التى تريدها فى متجر جوجل بلاي وتأكد من تواجد خيار "جرب الآن" بجانبها.

2- عند الضغط على خيار "جرب الآن" ستتمكن من تجريبها.

3- اذا كانت اللعبة بجانها خيار تحميل فقط فهي غير مجهزة للتجربة مسبقاً.

يذكر أن جوجل كشفت عن طرحها رسمياً تحديث أندرويد 13 لهواتف وأجهزة وساعات بكسل، ومن المتوقع إصدار أندرويد 14 قبل نهاية العام.

يعالج تحديث أندرويد 13 سيكون متاحاً فى يوليو لجهازي Pixel Tablet و Pixel Watch، والذى يعالج 26 مشكلة أمنية منها البطارية والشحن، واستخدام البطارية، بحجم 23.27 ميجابايت.

ألعاب الهواتف الذكية جوجل جرب الآن جوجل بلاي أندرويد

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