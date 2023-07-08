كندا تسجل تراجعًا في صادراتها وأكبر عجز تجاري منذ أكتوبر 2022

سجلت كندا في مايو 2023 أكبر عجز تجاري لها منذ أكتوبر 2020، كما كشفت بيانات حكومية فاجأت المحللين مع تراجع صادرات الحبوب ومنتجات الطاقة، وارتفاع واردات السيارات.

وقال معهد الإحصاء الكندي إن العجز بلغ 3,4 مليارات دولار كندي (2,5 مليار دولار أميركي) بعد شهرين من الفائض.

حققت البلاد في أبريل فائضًا تجاريًا قدره 894 مليون دولار كندي. وانخفضت الصادرات بنسبة 3,8% نسب ثلثاها إلى الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية.

وسجلت صادرات المنتجات الزراعية وصيد السمك أكبر تراجع في مايو بلغ -13,4%.

وتشير الأرقام إلى أن الطلب على الحبوب الكندية تباطأ في الأشهر الأخيرة بسبب تحسن العرض العالمي، لا سيما بالنسبة للقمح والكانولا.

كما شهد قطاع الطاقة أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الكندي، انخفاضا في الصادرات بنسبة 7,3% في أيار مايو بسبب تراجع الأسعار.

في الواردات، شهدت معظم القطاعات ارتفاعاً بزيادة إجمالية قدرها 3%، أو حوالى ملياري دولار كندي.

ارتفعت واردات الذهب والفضة والبلاتين وسبائكها غير المشغولة بنسبة +42,8% بسبب تلقي شحنات كبيرة من الفضة من المملكة المتحدة.

وتعزو هيئة الإحصاء الكندية هذا الارتفاع إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تؤدي إلى زيادة الطلب على المعادن الثمينة.

كما ارتفعت واردات السيارات وقطع غيارها بنسبة 4,5%.

وتقلص الفائض التجاري مع الولايات المتحدة الدولة التي تجري معها كندا الجزء الأكبر من تجارتها، إلى 6,7 مليارات دولار كندي.