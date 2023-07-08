فرنسا تخلي مسئوليتها بوقف إعادة رعاياها من عائلات ‎داعش في ‎سوريا

قال مصدر دبلوماسي، إن فرنسا أعادت جميع الفرنسيات والأطفال الفرنسيين الراغبين في العودة إلى بلادهم من معسكرات الاعتقال التي يديرها الأكراد في سوريا، ولن تنظم المزيد من الرحلات الجوية، وفق ما ذكرت صحف دولية عدة.

عادت 10 نساء و 25 طفلاً إلى فرنسا يوم الثلاثاء الماضي في أحدث رحلة جوية نظمتها الدولة ، والتي أعقبت ضغوطًا دولية على الدول لاستعادة رعاياها الذين سافروا إلى الأراضي التي سيطر عليها تنظيم داعش في الفترة من 2014-2019.

وذكر مصدر دبلوماسي "بعد إعادة كل الأمهات اللواتي أردن مغادرة سوريا ، لن يكون هناك المزيد من هذه الأنواع من العمليات".

وقال المصدر إن 169 طفلا و 57 امرأة أعيدوا إلى فرنسا منذ أن فقد داعش كل أراضيه في 2019 ، لكن البعض رفض عرض العودة.

وذكر المصدر إن "بعض الأمهات المتشددات قلن صراحة أنهن يرغبن في البقاء في سوريا" في إشارة إلى ما يقدر بنحو 80 امرأة لم يرغبن في العودة.

يخضع جميع الذين يعودون إلى فرنسا لإجراءات قانونية ، بما في ذلك تهم الإرهاب ، بينما يتم وضع أطفالهم مع أفراد الأسرة أو في رعاية الدولة.

كانت عودة عائلات مقاتلي داعش الذين تم أسرهم أو قتلهم ، قضية شائكة بالنسبة للدول الغربية ، وخاصة في فرنسا ، التي عانت من موجة من الهجمات منذ عام 2015.

رفضت الحكومة الفرنسية منذ فترة طويلة عمليات الإعادة الجماعية للأطفال والزوجات ، وتعاملت معهم على أساس كل حالة على حدة والتي انتقدتها جماعات حقوق الإنسان باعتبارها، تعمد إلى الابطاء عمداً.



علاوة على ذلك ، شكرت فرنسا الإدارة الذاتية المحلية في شمال شرق سوريا (AANES) ، "التي جعلت هذه العملية ممكنة".

وترأس الوفد ستيفان روماتيه ، رئيس مركز إدارة الأزمات والدعم بوزارة الخارجية الفرنسية.

حذر مسؤولون محليون من أن الضربات التركية المستمرة بطائرات بدون طيار تقوض القتال ضد داعش ، بما في ذلك غارة بطائرة بدون طيار في الآونة الأخيرة أسفرت عن مقتل الرئيسة المشاركة لمقاطعة قامشلو ونائبها وسائقها.

كما ناقش روماتيه آلية لدعم المجتمعات المحلية في شمال شرق سوريا والظروف الأمنية في مخيماتهم التي تستضيف الآلاف من عائلات داعش المحلية والأجنبية. ثم اعترف روماتيه بالعبء الثقيل الذي تلقيه هذه العوامل على الإدارات المحلية.



في العام الماضي أيضًا ، أعادت السلطات الفرنسية 16 امرأة و 35 طفلاً من شمال شرق سوريا.

حثت قوات سوريا الديمقراطية (SDF) و AANES المدنيين الدول الأجنبية باستمرار على إعادة مواطنيها العالقين من سوريا.

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في 30 يونيو أن "العودة إلى الوطن هي الحل الدائم الوحيد" لما يقرب من 10000 شخص ، معظمهم من الأطفال المعرضين للخطر دون سن 12 عامًا من أكثر من 60 دولة ، والذين بقوا في الهول و مخيمات النازحين في روج شمال شرق سوريا.

كما رحب بإعادة الدنمارك لامرأة وطفلين من مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا.