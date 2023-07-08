70 عاما من الصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي .. ماذا تعرف عن مخيم جنين؟

خلفت العملية العسكرية الواسعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جنين خسائر بشرية لشهداء ومصابين ودمار كبيرا وخرابا طال منازل المواطنين والبنى التحتية للماء والكهرباء.

وقبل يومين، شيّعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في محافظة جنين، جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين الـ12، بعد ساعات من انسحاب قوات الاحتلال منهما.

ومنذ أكثر من 70 سنة، يقف مخيم جنين شاهداً على العنف الإسرائيلي من ناحية، ومن أخرى شاهداً على مقاومة الفلسطينيين لمحاولات الاستيطان وتهجيرهم من أراضيهم.

ماذا تعرف عن مدينة جنين الفلسطينية:

مدينة جنين هي إحدى المدن الفلسطينية، ويعتبر مركز محافظة جنين أكبر مدنها، وتقع في شمال الضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية.

تعد مدينة جنين تاريخيًا، إحدى مدن المثلث في شمال فلسطين، وتبعد عن مدينة القدس الفلسطينية مسافة 75 كيلومترًا إلى الشمال.

تطل جنين على غور الأردن من ناحية الشرق، ومرج بن عامر إلى جهة الشمال

وتعد مدينة جنين مركز قضاء جنين، وحلقة الوصل بين طرق المواصلات القادمة من نابلس، العفولة وبيسان ونقطة مواصلات الطرق المتجهة إلى حيفا، الناصرة، نابلس، والقدس، وتقع إلى الشمال من مدينة نابلس، وتبعد عنها 41 كم، وترتفع 250م عن سطح البحر.

سر تسميتها ؟

تم تسمية مدينة جنين بهذا الاسم لأنها تقع على الأرض التي كانت تقوم عليها مدينة «عين جنيم» وتعني بالكنعانية عين الجنائن. لذلك سُميت بهذا الاسم بسبب كثرة الجنائن التي تحيط بها.

أقيم مخيم جنين عام 1953 ويوجد به مركز المعلومات الوطني الفلسطيني ويحده من الجنوب قرية برقين، ويمر به وادي الجدي من المنطقة الغربية، وتبلغ مساحة المخيم عند الإنشاء 372 دونمًا، اتسعت إلى نحو 473 دونمًا.

يقطن المخيم لاجئون فلسطينيون رحلوا أو اضطروا للرحيل عن ديارهم في منطقة الكرمل في حيفا وجبال الكرمل عام 1948.

يعتبر المخيم قريب جدًا من القرى الأصلية لسكانه، لذا فالعديد منهم لا يزالون يحافظون على روابط وثيقة بأقاربهم داخل الخط الأخضر.

يعيش في المخيم قرابة 14 ألف لاجئ يعملون في قطاعات مختلفة من الزراعة والتجارة إضافة إلى الوظائف الحكومية في السلطة والعمل داخل إسرائيل.

يعد مخيم جنين من أبرز المناطق الفلسطينية الشاهدة على أحداث الحرب والاعتداءات الإسرائيلية كباقي الأراضي الفلسطينية خلال الانتفاضتين الأولى عام 1987 والثانية عام 2000.