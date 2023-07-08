النادي كان بينهار.. مرتضى منصور يعلق على أوضاع الزمالك بعد عزله.. فيديو

حرص المستشار مرتضى منصور، على الحديث عن كيان نادي الزمالك، أمام مجلس الدولة اليوم، بعد تأجيل قرار الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حكم عزله من رئاسة نادي الزمالك.

وأشار مرتضى منصور إلى أنه بعد قرار عزله، تعرض نادي الزمالك لهزائم متتالية، ولم يحصل العمال على رواتبهم، ولا اللاعبين أو المدير الفني الأجنبي الجديد، وبعد استغاثة البعض له بانهيار الأوضاع في غيابه عاد للإدارة.

وعلق على وجود عدد من العمال الداعمين له اليوم أمام مجلس الدولة، بأنهم خايفين على مصلحة النادي.

وقررت المحكمة الإدارية العليا، بدائرة فحص الطعون بمجلس الدولة ، حجز الطعن على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك واستبعاده ‏من مجلس الإدارة لجلسة غدًا الأحد .

وطلب الطعن وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك.