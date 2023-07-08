حرب زوكربيرغ وماسك.. معلومات عن ثريدز مهدد عرش تويتر وخاطف ملايين المتابعين

جذب تطبيق "ثريدز" الذي أطلقته شركة "ميتا" أكثر من ثلاثين مليون مشترك في أول 18 ساعة من إطلاقه، ليكون أول تهديد حقيقي لتطبيق "تويتر" المملوك لإيلون ماسك، إذ استغل "ثريدز" تمكنه من الوصول إلى المليارات من مستخدمي إنستجرام ومظهره المشابه للمنافسة.

بعد أن شغل تطبيق "ثريدز" الجديد التابع لشركة ميتا، العالم، مهددا عرش "تويتر"، خرج الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك "العصفور الأزرق"، عن صمته معبرا عن رأيه في الضيف الجديد بمواقع التواصل.

ومع انضمام ثلاثين مليون مشترك إليها في أقل من يوم من إطلاقها، حققت شبكة التواصل الاجتماعي الجديدة "ثريدز" Threads، انطلاقة قوية، مستفيدة من تخبط تويتر في الأشهر الأخيرة، ما أثار سخط مالك الطائر الأزرق إيلون ماسك، الذي توعّد بمقاضاة مجموعة ميتا الأمريكية العملاقة، التي تمتلك كلاًّ من "إنستغرام" و"فيسبوك".

وتم تداول تغريدة منسوبة لإيلون ماسك يهاجم فيها مارك زوكربيرغ قائلاً: "لقد أنفقت 44 مليار دولار لهذا التطبيق (ويقصد تويتر) والآن قرر فتى يشبه السحلية أن يقوم بعمل نسخ ولصق"، وأضاف متوعداً: "أراك في القفص".

إيلون ماسك يسخر من ثريدز

ورد عبر حسابه في "تويتر"، اليوم السبت، على إحدى التغريدات حول هل تطبيق ميتا الجديد يهدد تويتر فقال "تطبيق ثريدز هو مجرد إنستغرام دون صور، وهو أمر لا معنى له، نظرا لأن الصور هي السبب الرئيسي لاستخدام الأشخاص لهذا التطبيق".

وتساءل ماسك "كم مرة قرأت التعليقات على صور إنستغرام؟ وتمنيت لو كان هناك المزيد؟"، مضيفاً "أنا شخصياً، لا أقرأها أبدا".

وقال تعليقاً على تغريدة بشأن مشاركة البيانات بشكل غير قانوني "باستثناء منصة تويتر، تتشارك كبرى شركات التواصل الاجتماعي بكل سرور تحت رقابة شديدة

وتابع في تغريدة أخرى تعليقاً على إغلاق ميتا أي حساب في ثريدز ينشر أفكارا مخالفة "تخيل لو كانت جميع وسائل التواصل الاجتماعي تحت إبهام مارك زوكربيرغ - مالك ميتا-".

وحسب متجر التطبيقات الحاصة بـ"آبل"، فإن "ثريدز" هو "تطبيق المحادثة المستند إلى "إنستغرام"، حيث يمكن للمستخدمين "قول المزيد".

"ثريدز" هو المكان الذي تجتمع فيه المجتمعات لمناقشة كل شيء بدءًا من الموضوعات اليومية وحتى الموضوعات التي ستحصل غدًا".

من ناحية التوافق، فإن "ثريدز" متوفر على أجهزة "iPhone" و"iPod Touch" التي تعمل بنظام iOS 14 أو إصدار أحدث. لن يكون متاحًا لأجهزة iPad حيث إن الأمر ليس مفاجئًا لأن "إنستغرام" أيضا غير موجود على أجهزة "أبل" اللوحية.

وحسب التفاصيل على "App Store"، فإن البيانات التي "قد يتم جمعها وربطها بهويتك" بواسطة "ثريدز"، تتضمن معلومات مالية وحساسة. وتعتبر هذه أكثر مما يستخدمه تطبيق "تويتر".

وقد يكون هذا مصدر قلق للمستخدمين، فيما يتعلق الأمر بالبيانات خاصة بعد تورط "ميتا" بفضيحة "Cambridge Analytica" وتغريمها مبلغ قياسي قدره 1.3 مليار دولار في مايو الماضي لانتهاكها قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.