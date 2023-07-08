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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

94 مقرًا .. فروع الشهر العقاري العاملة مساء في جميع المحافظات

صدى البلد

ينشر صدى البلد بالأسماء والعناوين فروع الشهر العقاري التي تعمل في الفترة المسائية  من الساعة (5- 9)،في جميع المحافظات. 

وأكد مصدر بمصلحة الشهر العقاري أن الفروع التي تم افتتاحها  للعمل بالفترة المسائية لتقديم الخدمات للمواطنين تشهد  اقبالا جماهيريا، كما أنها ساهمت  فى القضاء  على التكدس الذى كانت تشهده بعض الفروع نهارا. 
 

 

وأشار إلى أنه تم تعميم خدمة الفترة المسائية في كافة فروع الشهر العقاري بأنحاء الجمهورية . 

وتابع أن هناك فروع داخل فروع شركات اتصالات تم استحداثها وهناك سيارات توثيق متنقلة بالاضافة الي الفروع تعمل بالفترة المسائية لمدة 12 ساعة  

100 جنيه رسوم 

وأشار المصدر الى ان مصلحة الشهر العقارى وضعت حافزا لتشجيع الموظفين على العمل بالفترة المسائية ، حيث وافق وزير العدل على تحديد  25 جنيه حافز علي كل معاملة يقوم بها الموظف خلال الفترة المسائية.

مشيرا الى انه فى المقابل تم زيادة رسوم المعاملات التي تتم خلال الفترة المسائية قليلا عن مثيلتها في الفترة الصباحية نظير العمل الإضافي وقدرت الزيادة بـ 100 جنيه إضافية علي قيمة الخدمة المؤداة ،ونفس الأمر ينطبق علي سيارات التوثيق المتنقلة المنتشرة في أنحاء الجمهورية والتي تعمل في الفترة المسائية . 

 

 

وبدأت وزارة العدل في تنفيذ قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإتاحة العمل في 44 فرع توثيق موزعة على 20 محافظة هي ( القاهرة – الجيزة – بور سعيد – الشرقية – البحيرة -القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية – الوادي الجديد – المنيا – بني سويف – أسوان – أسيوط – الفيوم – سوهاج – البحر الأحمر -الأقصر – السويس – الغربية – المنوفية ) خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءاً حتى الساعة التاسعة مساء، قبل ان يتم تعميمها في جميع المحافظات 

وتشمل فروع التوثيق التابعة لمكاتب الشهر العقاري  وسيارات التوثيق المتنقلة وفروع التوثيق بمقرات شركتي اتصالات وأورانج، وبنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وسيارات التوثيق المتنقلة.

 

وأكدت وزارة العدل ان القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة فتح وتشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية تيسيرا على المواطنين، وتلبية الاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

الشهر العقاري مكاتب الشهر العقاري التي تعمل مساء وزارة العدل

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